Wasserstoff-Bildungszentrum Der Stoff, aus dem die Duisburger Träume sind

In der Nähe von HKM im Duisburger Süden soll mit Fördermitteln des Landes und des Bundes das neue Bildungszentrum für die Wasserstofftechnologie gebaut werden. Gemeinsam mit dem Hafen, der KWS Energy Knowledge, dem Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT), dem Verband für Anlagentechnik und IndustrieService (VAIS) sowie dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML und den Kammern soll in den nächsten Jahren mit den Unternehmen in der Region eruiert und getestet werden, welche Module der Fortbildung in den verschiedenen Sektoren notwendig und welche Mindeststandards einzuhalten sind.