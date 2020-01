Ausblick : Duisburgs neue Baustellenmanagerin im Kampf gegen Dauerstaus

Das im Volksmund „Spagetthiknoten“ genannte Kreuz Kaiserberg muss in den kommenden Jahren an mehreren Stellen ausgebaut werden. Foto: Matthias Balk/dpa

Duisburg An tägliche Staus im Berufsverkehr haben sich die Duisburger fast schon gewöhnt. Ein Blick auf die Bautätigkeiten im kommenden Jahrzehnt zeigt, dass sich daran so schnell nichts ändern wird. Was kann Duisburgs neue Baustellenmanagerin an der Situation verbessern?

Dass sich vor der Lkw-Waage an der A 40 ein Rückstau bildet, ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich gilt im Bereich der Waage Tempo 40. Wer morgens aus Richtung Moers kommt, muss deshalb mehr Zeit einplanen.

Das Besondere an der Situation, die sich bekanntlich vor 2023 nicht ändern dürfte, wenn der erste Bauabschnitt der neuen Brücke fertig ist, ist die Auswirkung auf den innerstädtischen Verkehr. So gibt es häufig lange Rückstaus auf der Duisburger Straße in Homberg in Richtung zur Auffahrt auf die A 40.

Und wer die Autobahn direkt meidet, hat ebenfalls schlechte Karten: Vor der Brücke der Solidarität gibt es regelmäßig Rückstaus auf der Moerser und der Margarethenstraße, und die Friedrich-Ebert-Brücke mit der Weiterführung über den Ruhrorter Kreisel, den Karl-Lehr-Brückenzug und den Kaßlerfelder Kreisel ist selten eine staufreie Alternative.

Foto: DPA Grafik

Ebenfalls beinahe täglich überlastet sind die A 3 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Kreuz Oberhausen-West, die A 59 aus Richtung Norden, die A 42 im Bereich des Kreuzes Duisburg-Nord, die B 288 im Duisburger Süden und die A 57 von Moers bis Meerbusch. In fast allen Fällen hat das auch Auswirkungen auf innerstädtische Straßen.

Das wird kein leichter Job für Simone Bösken. Die studierte Bauingenieurin war zuvor langjährig bei einem überregional tätigen Planungsbüro in Aachen als Projektleiterin im Bereich Infrastruktur tätig und übernimmt zum Jahresbeginn die Arbeit als städtische Baustellenmanagerin auf.

Ihre Aufgabe: Baustellen so zu koordinieren und aufeinander abzustimmen, dass der Verkehr halbwegs fließen kann. Dies war in der Vergangenheit von Politik und der Industrie- und Handelskammer immer wieder angemahnt worden, weil mangelnde Koordination, zum Beispiel durch die Stadt und dem Landesbetrieb Straßen.NRW die angespannte Situation auf unseren Straßen noch schwieriger gemacht hatte.

Entsprechend erleichtert zeigt sich deshalb nun auch Okke Hamann, Verkehrsexperte der Niederrheinischen IHK: „Ich bin froh, dass die Stadt nun endlich reagiert hat“, hatte er schon beim ersten Spatenstich zur neuen Rheinbrücke im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Zur Erinnerung: Der politische Beschluss zur Einführung eines professionellen Baustellenmanagements stammt bereits aus dem Frühjahr 2018. Gerade auch auf den Autobahnen um Duisburg muss in den nächsten Jahren eine Menge passieren, wenn die Verkehrsinfrastruktur intakt bleiben soll (siehe Grafik). Ocke Hamann: „Da führt kein Weg dran vorbei: Die Berliner Brücke muss bis 2030 erneuert werden, und am Kreuz Kaiserberg sind zahlreiche Baustellen notwendig, um das Kreuz weiter intakt zu halten.“ Warum die Verkehrsinsfrastruktur überhaupt so marode ist, hat viele Gründe. Hamann: „Vor allem die Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern immer noch viel zu lange.“

Die Duisburger CDU-Ratsfraktion zeigte sich unterdessenerfreut, dass nun endlich eine Baustellen-Koordinatorin gefunden worden ist und im Technischen Dezernat ihre Arbeit aufnimmt. CDU-Fraktionschef Rainer Enzweiler hätte sich allerdings eine schnellere Umsetzung gewünscht. Umso mehr sei er nun erleichtert darüber, dass endlich die Suche nach einer geeigneten Besetzung für die Stelle beendet werden konnte.

„Straßenbaustellen führen unweigerlich zu Staus, Umleitungen und Schleichwegen. Das war schon lange bekannt. Obwohl sich schon seit Jahren immer wieder zeigt, wie wichtig es sei Baustellen zeitlich abzustimmen, zu koordinieren und auch dafür zu sorgen, dass sie termingerecht beendet werden, hat man das Thema bisher nicht ernst genug genommen und stiefmütterlich behandelt“, so Enzweiler, der auch Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr ist. „Natürlich kann auch die neue Baustellen-Managerin nicht von heute auf morgen alle Probleme lösen. Aber sie kann die notwendigen Arbeitsabläufe beschleunigen und effizienter gestalten. Das Thema hat für unsere Bürger eine hohe Bedeutung, sie wollen nicht täglich mehr als notwendig überall im Stau stehen und Umleitungen fahren.“