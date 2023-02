Bauarbeiten ab März Bahnreisende rund um Duisburg brauchen Geduld

„Wir bündeln im Frühjahr etliche Baustellen“, kündigte die Deutsche Bahn an. Dabei gehe es um die Modernisierung der Schienen, aber auch um ein großes Autobahn-Projekt: In den nächsten acht Jahren wird das Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg modernisiert und erweitert. Genau im Bereich dieser Großbaustelle verlaufen auch acht Bahngleise. Wegen der Bauarbeiten könnten die Züge dort in den nächsten Wochen nur eingeschränkt fahren. Außerdem würden zwei Bahn-Brücken in Oberhausen und mehrere Kilometer Gleise erneuert.