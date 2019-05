Konzert in Hamborn : Klangstarke Gefühlswelten in der Friedenskirche

Klangstarke Gefühlswelten in der Friedenskirche

Konzert in Hamborn

Duisburg Die Kantorei der Friedenskirche Hamborn und die Sinfonietta Duisburg zeigten die Vielfältigkeit des Barocks.

Jammervolles Klagen, triumphierender Jubel: Die Spannbreite der barocken Gefühlswelten wurde am Kantate-Sonntag von der Kantorei der Friedenskirche Hamborn und der Duisburger Sinfonietta dargeboten. Beide Ensembles standen unter dem Dirigat von Peter Stockschläder. Die Solistinnen Evelyn Ziegler, Sopran, und Eva Marti, Alt, erkundeten mit Einfühlungsvermögen und Verve die Kantaten Bachs und das Gloria RV 589 von Antonio Vivaldi.

Als eine „Kantate für alle Zeit“ bezeichnete Bach selbst sein Werk „Jauchzet Gott in allen Landen“ (BWV 51). Da sie textlich ohne einen Bezug auf ein Sonntags-Evangelium auskommt ist sie sozusagen universell einsetzbar. Sie ist, dank des virtuosen Trompetenparts, eine seiner beliebtesten Schöpfungen. Dass dieser und die anspruchsvolle Sopran-Stimme hervorragend gemeistert wurden, zeigte der Applaus für den Trompeten-Solisten der Sinfonietta und den Sopran Evelyn Zieglers nach der ersten Arie.

Das überaus vielschichtige Kantatenwerk Bachs bietet auch dem Kenner immer wieder die Gelegenheit, Bekanntes neu zu hören oder eher Unbekanntes neu zu entdecken. So etwa „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“, BWV 170 für Alt und Orchester, die vielleicht wegen ihres nicht leicht zugänglichen Textes heute eher eine Randerscheinung im Konzertbetrieb führt. Dass dies zu Unrecht der Fall ist, zeigte die Darbietung von Eva Marti. Und dies vor allem in der Arie „Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen“, in der Bach einen feingesponnenen Dialog zwischen Streichern, Gesangsstimme und Orgel inszeniert - und dabei auf den Bass als Grundlage vollkommen verzichtet. Eva Marti spürte ausdrucksvoll dem Jammer um die verkehrte Welt nach und konnte auf die Sinfonietta als flexiblen Gestalter zählen.