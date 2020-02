„Happy Music“ als Lebensform : Duisburger Banker Claus Küpper ist begeisterter Jazz-Musiker

Claus Küpper spielt bei den „Cartwheelers“ die Posaune und singt. Foto: Andreas Probst/Andreas Probst (apr)

Duisburg Claus Küpper hat als erfolgreicher Banker gearbeitet. Seine private Leidenschaft gehört jedoch dem Dixieland-Jazz. Mit seiner Band, den „Cartwheelers“, gastiert er einmal im Jahr in der stets ausverkauften Duissener Notkirche.

Von Peter Klucken

Jahrelang hat Claus Küpper als Bankkaufmann gearbeitet. Da hat er durchaus Karriere gemacht, er leitete Filialen in Rheinhausen und zuletzt in Dinslaken. Wenn Claus Küpper, inzwischen 75 Jahre alt, aus seinem Leben erzählt, dann geht es aber meist um Musik, genauer um Jazz, noch genauer um traditionellen Jazz und Dixieland. Das Schöne ist, dass Claus Küpper nicht nur in der Vergangenheit schwelgen muss, vielmehr ist er nach wie vor ein aktiver Musiker, der mit seiner Band, den „Cartwheelers“, mit spürbarer Freude auf der Bühne steht. Der nächste Auftritt ist am Freitagabend in der Notkirche Duissern. Werbung brauchen die „Cartwheelers“ nicht für ihren Auftritt; das Konzert ist ausverkauft. Es war übrigens schon kurz nach dem Auftritt am selben Ort vor einem Jahr ausverkauft. Längst sind nämlich die „Cartwheelers“ in der Duisserner Notkirche Kult. Wer eines besucht hat, bemüht sich gleich um Karten für das Konzert zwölf Monate später. Das ist schon seit neun Jahren so, und es wird hoffentlich noch lange so bleiben.

Dieser Publikumszuspruch freut natürlich den Posaunisten und Sänger Claus Küpper und seine fünf Bandkollegen Mark Bothe (Trompete), Fritz Probst (Klarinette), Akki Buschmann (Banjo), Martin Langer (Bass) und Peter Diral (Drums). Um Freude und Spaß geht es denn auch bei ihrer Musik, dem Dixieland-Jazz. Claus Küpper umschreibt diese Richtung des traditionellen Jazz gerne als „Happy Music“. Er mag den Dixie als Musik, die der Seele gut tut. Besonders reizvoll sei für ihn dabei, dass er innerhalb eines harmonischen Rahmens Raum zum Improvisieren habe. Claus Küpper sagt es so: „Beim Dixieland kann man immer wieder frei spielen und sich bei der Musik ausleben.“

Bei den „Cartwheelers“ spielt Claus Küpper seit 24 Jahren mit; die Band selber wurde bereits 1962 gegründet. Weil damals die Gründungsmitglieder meist aus Düsseldorf kamen, nannte man die Band nach der Düsseldorfer Symbolfigur, dem Radschläger, auf englisch: „Cartwheeler“. Obwohl keiner der Bandmitglieder Berufsmusiker war, wurden die „Cartwheelers“ in der Dixieland-Szene recht bekannt. Claus Küpper kam 1996 zu der Gruppe, als diese einen neuen Posaunisten suchte. Küpper war mehr als willkommen, brachte er doch viel Musikerfahrung mit.

Küpper war von Kindesbeinen an mit Musik vertraut; kein Wunder, schließlich leitete sein Vater in Duisburg eine Tanzkapelle. Er selber kam schon früh zur Posaune. In seiner evangelischen Gemeinde spielte er bereits als 14-Jähriger im Posaunenchor. Das Instrument beherrschte er so gut, dass er als Wehrpflichtiger ins Heeresmusikkorps aufgenommen wurde. Dort gab es viel für ihn als Musiker zu tun. Mit einigem Schmunzeln erinnert er sich an die Proben für einige Staatsbesuche. Da habe das 70-köpfige Heeresmusikkorps bisweilen Hymnen von Ländern einstudieren müssen, die kaum jemand hierzulande kennt. Erst recht nicht deren Hymnen.

Nach der Bundeswehrzeit spielte Küpper in verschiedenen Bands. Ein besonders schöner Auftritt sei ein Wettbewerbskonzert im holländischen Breda vor 1000 Menschen im Jahr 1987 gewesen. Seit 1996 spielt Küpper ausschließlich bei den „Cartwheelers“ mit. Im Laufe der Jahre wuchs das Repertoire der Band stetig. Claus Küpper schätzt, dass die Band rund 70 Stücke aus dem Bereich des traditionellen Jazz ohne weitere Proben konzertreif spielen kann. Auf der Bühne versteht man sich so gut, dass ein kleines Nicken reicht, um sich untereinander zu verständigen. Richtig gut würden die Auftritte aber erst, wenn das Publikum mitzieht, berichtet Küpper. Das Klatschen nach einem Solo oder einer gelungenen Improvisation sorge immer für einen Motivationsschub. In Holland erlebten die „Cartwheelers“ häufig, dass bei ihren Konzerten getanzt werde; in Deutschland beschränkten sich die Zuhörer meist aufs Zuhören, was die Begeisterung allerdings keineswegs mindere.