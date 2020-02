Brauchen wir Ein- und Zwei-Cent-Stücke noch? : Großer Aufwand mit kleinen Münzen

Duisburg Die von der EU geplante Abschaffung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen stößt bei den Geldinstituten in Duisburg auf Zustimmung. Der Einzelhandel ist skeptisch, ob Verbraucher und Kunden auf die Kleinmünzen verzichten wollen.

An der Kasse wird gerundet. Aus 22,99 Euro werden 23 Euro, aus 100,02 Euro werden 100 Euro. Was in einigen europäischen Lälndern schon lange an der Tagesordnung ist, soll nach den Plänen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bald europaweit gelten. Deutschland gilt als Bargeldrepublik. Der Einzelhandel in Duisburg sieht das Vorhaben ganz gelassen. „Ein- und Zwei-Cent-Münzen sind Deutschland und in der EU gesetzliche Zahlungsmittel. Einen deutschen Alleingang kann es deshalb schon gar nicht geben, und eine Umstellung auf europäischer Ebene wird es so schnell nicht geben. Das zeigen auch andere Sachverhalte wie die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit“, sagt Wilhelm Bommann, Geschäftsführer des auch für Duisburg zuständigen Einzelhandelsverbandes Niederrhein.