Ballett in Duisburg Wie hier das wahre Verbrechen getanzt wird

Duisburg · Wenige Tage nach der Premiere in Düsseldorf übernimmt die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg ihren jüngsten Ballettabend „True Crime" am morgigen Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr bereits in ihr hiesiges Haus. Was es dabei zu erleben gibt.

21.03.2024 , 16:39 Uhr

Düster: Szene aus „True Crime“. Foto: Daniel Senzek

Der Titel sagt schon, worum es darin geht, nämlich um den seit etwa 2010 in Presse und Unterhaltung florierenden Trend, sich mit wahren Verbrechen zu befassen. Die neue Produktion versucht nun, dieses Phänomen auf die Ebene der Künste zu heben. Der Abend hat drei Teile, die jeweils von einer anderen Person choreographiert wurde. Andrey Kaydanovskijs "Chalk" spielt an einem verlassenen Tatort und begleitet vier Wahrheitssuchende, die mal in die Rolle des Opfers, mal der Täterin oder des Täters und mal des Ermittlers oder der Ermittlerin schlüpfen. Hege Haagenrud zeigt „The Bystanders" und Noch-Ballettdirektor Demis Volpi seine „Non-Fiction Études". „Mir kam zu wenig Ballett darin vor“ RP-Scouts über „True Crime“ „Mir kam zu wenig Ballett darin vor“ Zusammen gehalten wird das von dem aus mehr oder weniger bekannten Versatzstücken zusammen gesetzten, aus Lautsprechern rund um das Publikum ertönenden Sounddesign von Christoph Kirchfink und der surrealen Bühne von Sebastian Hannak. Das Besondere bei Hege Haagenrud ist, dass sie die Tanzenden zu der aus dem Off zu hörenden Sprache die Münder bewegen lässt – nicht genau, aber dennoch glaubhaft, zum Teil wurde der Sound von eben diesen Tanzenden selbst eingesprochen. Demis Volpi ließ sich von dem Durchbruchsroman "Kaltblütig" von Truman Capote inspirieren. Der US-Autor, der im Stück auch im O-Ton zu hören ist, beeinflusste mit seiner Recherche zu einem wahren Kriminalfall wahrscheinlich sogar den darauf folgenden Gerichtsprozess. An diesem dritten Teil ist auch ein Pianist beteiligt, der auf der Bühne aus den „Études-Tableaux" von Sergej Rachmaninow spielt. Natürlich geht es hier nicht um einen konkreten Kriminalfall. Aber die Rheinoper möchte ein paar tiefere Fragen aufwerfen: „Was reizt uns an der Sachlickeit einer trockenen Berichterstattung? Was fasziniert uns an dem Wahrheitsgehalt des 'True Crime' gegenüber einem erfundenen Kriminalroman? Ist Wahrheit selbst nicht auch eine Frage der Perspektive und der Auslegung?" Es gibt noch Karten für die Übernahmepremiere, am einfachsten im Internet unter www.theater-duisburg.de.

(hod)