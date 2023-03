Kubanische Rhythmen Ballett Revolución im Theater am Marientor

Duisburg · Seit zehn Jahren halten die jungen Kubaner von Ballet Revolución die Tanzwelt in Atem: Bereits sechs außerordentlich erfolgreiche Tourneen führten sie von Havanna nach Europa, Asien und Australien. Jetzt ist die Show zurück in Deutschland. Am 8. und 9. April gastiert sie im Theater am Marientor.

14.03.2023, 18:19 Uhr

Drei Vorstellungen der Ballett-Tournee finden im Duisburger Theater am Marientor statt. Foto: Johan Persson

Die 19 Tänzer und Tänzerinnen werden dem Publikum mit Choreografien zu live gespielten internationalen Tophits von u.a. Ed Sheeran, Dua Lipa, Camila Cabello, Coldplay und Justin Timberlake sowie zu kubanischen Rhythmen einheizen. Immer dabei: Ihre mitreißende Band, die jede Show zum Konzerterlebnis werden lässt. Für die wunderbaren Choreografien, die klassisches Ballett, Modern Dance und Hip-Hop sowie Elemente aus Rumba, Salsa oder Mambo beinhalten, zeichnen die Choreografen Roclan González Chávez und Aaron Cash verantwortlich. Premiere ist am Ostersamstag, 8. April, 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen finden am Ostersonntag, 9. April, um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr statt. Tickets ab 33 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.ballett-revolucion.de im Netz.

(RP)