Viereinhalbstündige Party Rote Funken feiern ausgelassen im Duisburger Hof

Auch die bekannte Karnevals-Band „Hätzblatt“ mit Reiner, Marco, Ingo, Chris, Udo und David spielten ihre Hits, die zum Tanzen einluden. Zugaben mussten her, was dann auch geschah. Zudem gesellte sich auch noch Sonia Liebing, die das Publikum so toll fand, dass sie ihr Programm ein wenig änderte.