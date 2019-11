In der Halloween-Nacht : Jugendliche attackieren fahrende Bahnen in Duisburg mit rohen Eiern

Jugendliche attackieren fahrende Bahnen in Duisburg mit rohen Eiern

In der Halloween-Nacht

Die Jugendlichen griffen gleich mehrere Bahnen der Linie 903 an. (Symbolfoto).

Duisburg In der Halloween-Nacht haben Gruppen von bis zu 30 Jugendlichen in Duisburg Bahnen der DVG attackiert und dadurch mehrere Notbremsungen herbeigeführt.

Die Jugendlichen traten in den Bereichen der Haltestellen Brückenplatz und Pauluskirche die Türen an den fahrenden Bahnen auf und leiteten durch diesen gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr Notbremsungen ein. Zudem bewarfen die Angreifer die Bahnen und auch die Fahrgäste mit rohen Eiern.