Bahn sperrt wichtige Strecken Ab Freitag fährt rund um Duisburg kaum noch ein Zug

Im Fernverkehr plant die Bahn, viele Züge um das westliche Ruhrgebiet herumzuleiten. So sollen ICEs und ICs ab Dortmund über Wuppertal nach Düsseldorf oder direkt nach Köln fahren. Die Fahrzeit verlängere sich dadurch um 20 bis 40 Minuten, teilte die Bahn mit. In Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und am Düsseldorfer Flughafen hält während der Herbstferien kein einziger Fernzug. In Düsseldorf Hauptbahnhof, Essen und Bochum sollen zumindest einige ICEs und ICs halten.