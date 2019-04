Investition von 30 Millionen Euro : Bahn baut in Duisburg neue Brücke über den Ruhrkanal

Duisburg Die riesige Stahlkonstruktion wird in der Nähe des Autobahnkreuzes Kaiserberg zusammengebaut und später zum Schifffahrtskanal gebracht.

Die Kunst des Brückenbaus heute und vor 100 Jahren: Nirgendwo ist der Vergleich aktuell bequemer möglich als in der Duisserner Ruhraue, wo eine Großbaustelle eingerichtet wurde für den Bau von zwei Eisenbahnüberführungen. Rund 30 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in die Neubauten, die schon etwas betagte Konstruktionen aus den Jahren 1911 und 1923 ersetzen sollen.

Spaziergängern auf der etwas abgelegenen Dörnerhofstraße nahe dem Autobahnkreuz Kaiserberg bietet sich derzeit ein imposantes Bild: In schwindelnder Höhe sind Arbeiter an einer Stahlkonstruktion tätig, die mal zur Brücke werden soll. Die aber befindet sich noch auf festem Boden, auf einem ausgedehnten Bauareal mit regem Verkehr von Autokranwagen, Betonmischern und anderen Baufahrzeugen. Schon fertiggestellt ist die neue Überführung der Bahnstrecke von Duisburg nach Mülheim über die Dörnerhofstraße. Die Vorgängerbrücke war 1911 in Betrieb genommen worden, die Strecke von Mülheim-Styrum nach Duisburg am 1. Mai 1862. Die Kosten für dieses Bauwerk hatte die Deutsche Bahn bei Baubeginn mit vier Millionen Euro beziffert. Deutlich teurer mit vorab kalkulierten rund 26 Millionen Euro wird die künftige Brücke über den Schifffahrtskanal und die Straße Ruhrdeich, die zurzeit vormontiert wird.