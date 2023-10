Duisburger Bundestagsabgeordnete zu Thyssenkrupp Steel „Stahl ist Zukunft – aber es braucht ein schlüssiges Gesamtkonzept“

Erst kürzlich hatte der Bund Fördermittel für den geplanten Bau einer Direktreduktionsanlage zur Herstellung von klimafreundlicherem Stahl in Höhe von zwei Milliarden Euro für Thyssenkrupp Steel in Duisburg bewilligt (die RP berichtete). Die beiden Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten und ihre SPD-Bundestagskolleginnen und Kollegen aus ganz Nordrhein-Westfalen stünden dabei „gemeinsam mit der gesamten NRW-SPD Seite an Seite mit den Beschäftigten bei Thyssenkrupp“. Die NRW-SPD habe ihre Solidarität mit Betriebsrat und Beschäftigten heute durch einen Initiativantrag auf dem Landesparteirat der NRW-SPD ebenfalls deutlich gemacht und unterstrichen.