Unglück in Duisburg : Leiche nach Badeunfall in Masurensee gefunden

Es ist bereits das zweite Mal, dass in diesem Jahr Taucher nach einem vermissten Mann suchten. Am 19. Juli war bereits ein 33-Jähriger in dem See ertrunken. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Am Donnerstag ist im Masurensee in Duisburg eine Leiche entdeckt worden. Fünf Tage zuvor war ein 53-jähriger Mann aus Moers in dem Gewässer verschwunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Duisburger Masurensee haben Passanten am Donnerstagnachmittag eine Wasserleiche entdeckt. Das bestätigte die Polizei Duisburg auf Nachfrage unserer Redaktion. Für weitere Details verwies eine Polizistin auf eine Pressemitteilung, die am Freitag veröffentlicht werden soll.

Seit Samstag gilt ein 53-jähriger Moerser im Masurensee als vermisst. Er hatte gemeinsam mit einem Bekannten ein ferngesteuertes Boot auf dem See fahren lassen. Als er zu dem Boot schwimmen wollte, war er verschwunden. Eine Suchaktion der Feuerwehr war ohne Ergebnis abgebrochen worden.

Die Vermutung liegt also nahe, dass es sich bei der Wasserleiche um den vermissten Mann handeln könnte. Der Moerser wäre bereits das zweite Todesopfer in dem Baggersee in diesem Jahr. Bereits am 19. Juli war ein 33-Jähriger bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

(mlat)