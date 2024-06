Badeseen und Freibäder Wo man in Duisburg ins Wasser darf – und wo nicht

Es war ein Großaufgebot an Einsatzkräften, das am Sonntagnachmittag zu Lande, zu Wasser und in der Luft per Hubschrauber nach zwei im Rhein verschwundenen Männern suchte. Wie berichtet ging die Aktion glimpflich aus: Einer von ihnen konnte sich unverletzt selbst ans Ufer retten, ein weiterer wurde leicht verletzt aus dem Wasser geholt.