Weihnachtsoratorium : Besonders festliches Weihnachtsoratorium

Duisburg Das populäre geistliche Werk von J.S. Bach wurde in der Salvatorkirche wieder gelungen aufgeführt.

Das Weihnachtsoratorium BWV 248 von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) ist ein sechsteiliges Oratorium für Soli, gemischten Chor und Orchester. Die einzelnen Teile wurden erstmals vom Thomanerchor in Leipzig in den sechs Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und dem Epiphaniasfest 1735 in der Nikolaikirche und der Thomaskirche aufgeführt. Festliche Eröffnungs- und Schlusschöre, die Erzählung der neutestamentarischen Weihnachtsgeschichte in den Rezitativen, eingestreute Weihnachtschoräle und besinnliche Arien der Gesangs-Solisten prägen das Oratorium. Die sechs Teile verbindet die Freude über die Geburt Christi. Von der musikalischen Gattung her steht das Weihnachtsoratorium Bachs oratorischen Passionen nahe. Es ist das populärste aller geistlichen Werke dieses Komponisten.

In der Advents- und Weihnachtszeit erklingt es häufig ganz oder in Teilen. So seit einigen Jahren auch wieder regelmäßig in der Duisburger Salvatorkirche. In diesem Jahr hatte man die besonders glänzenden Teile I „Jauchzet, frohlocket“ und VI „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“ gewählt. In Salvator wird Bachs Weihnachtsoratorium immer wieder in neue Zusammenhänge gestellt. Diesmal erklang zuvor die gleichfalls recht festliche a-cappella-Motette „Hodie Christus natus est“ („Heute ist Christus geboren“) von Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), dem international bekanntesten niederländischen Komponisten seiner Zeit, die vor weihnachtlicher Freude geradezu überschäumt.