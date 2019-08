Noch sind viele Ausbildungsstellen in Duisburg frei : Arbeitslosenquote unverändert bei 10,9 Prozent

Noch sind viele Ausbildungsstellen in Duisburg frei

Die Agentur für Arbeit an der Wintgensstraße in Duissern. Foto: dpa/Martin Gerten

In Duisburg gab es im August 4700 offene Arbeitsstellen, die Arbeitslosenquote bleibt indes mit 10,9 Prozent unverändert im Vergleich zum Vormonat. Im August 2018 hatte sie noch bei 11,3 Prozent gelegen.

Das teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstag mit. „Im August hält der Arbeitsmarkt Kurs, doch der Wind frischt auf. Bei den aktuellen konjunkturellen Vorzeichen nehmen die Arbeitslosenmeldungen nach Ende einer Beschäftigung zu, gleichzeitig schaffen weniger Menschen den Weg aus der Arbeitslosigkeit in ein neues Beschäftigungsverhältnis als im Vorjahr“, so Duisburgs Arbeitsagenturchefin Astrid Neese.