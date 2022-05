Stabilisierung auf hohem NIveau : „Das Ende der Preisspirale bei neuen Immobilien in Duisburg ist erreicht“

Huckingen gilt als besonders attraktives Baugebiet – mit hohen Immobilienpreisen. Foto: Hans Blossey / imago

Analyse Duisburg „Bezahlbarer Wohnraum“ – dieses Ziel wird vor der Landtagswahl in NRW immer wieder gefordert oder aber auch versprochen. Auch in Duisburg gab es in den vergangenen Jahren eine Preisentwicklung nach oben. Trotzdem war es hier immer noch günstiger als in vielen anderen Städten. Warum Fachleute jetzt aber auch in Duisburg ein Ende der Preisspirale sehen.