Vermutlich Brandstiftung: Mehrere Autos in Brand gesetzt

Duisburg In Walsum und in Neudorf wurden Autos in Brand gesetzt.

(RP) Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden zunächst in DuWalsum zu zwei Fahrzeugbränden. Gegen 0.20 Uhr, geriet ein auf der Canarisstr. geparkter Pkw und gegen 0.35 Uhr ein im Verlauf der Bahnhofstr. abgestellter Pkw in Brand. Gegen 2.15 Uhr wurde erneut ein brennender Pkw gemeldet, diesmal im Bereich Graben-/Hessenstr. in Neudorf. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge durch die Brandeinwirkung erheblich beschädigt. Personenschaden entstand nicht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass alle Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203-280-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.