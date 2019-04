Sascha Reh las in der Zentralbibliothek : Keine Utopie: Hebamme im Panzer

Duisburg Der aus Duisburg stammende Autor Sascha Reh las aus seinem Roman „Aurora“.

Eigentlich hätte der 1974 in Duisburg geborene und heute mit seiner Familie in Berlin lebende Autor Sascha Reh eine Lesung aus seinem 2015 erschienenen Buch „Gegen die Zeit“ für das Literaturprogramm der Stadtbibliothek anlässlich der Duisburger Akzente im Stadtfenster halten müssen. Denn der darin erzählte Stoff hätte das diesjährige Kulturfestthema „Utopien“ nicht nur genauer, sondern überhaupt getroffen, als der jetzt vorgestellte Roman (der eigentlich eine Novelle ist) „Aurora“ von 2018. Doch mit der Veröffentlichung „Gegen die Zeit“, in der es nämlich um die politische Aufbruchsstimmung Anfang der 1970er Jahre im südamerikanischen Chile geht, war Reh bereits im September 2016 in der Duisburger Zentralbibliothek zu Gast.

In „Aurora" dagegen, einer in Kammerspielform gebauten Geschichte, erzählt Reh nicht nur eine ganz andere Art der christlichen Weihnachtsgeschichte von Maria, Josef und Jesus, also von ebenso einer Frau und zwei Männern. Sein neuer Roman ist vielmehr eine in sich geschlossene und zugleich aber auch öffentliche Momentaufnahme vom gesellschaftlichen Zustand der Beziehung zwischen Männern und Frauen in der heutigen Gesellschaft. Um was es inhaltlich genau in dem Buch geht, gibt (hier etwas gekürzt und verändert) der Klappentext wieder: Kurz vor Heiligabend bricht ein gewaltiger Schneesturm über die sonst so milde dänische Insel Bornholm herein. Ole, Journalist einer Tageszeitung, soll darüber berichten. Per Zufall verschlägt es ihn in einen Schützenpanzer, mit dem der junge Soldat Eric dringlich unterwegs ist: Eine Frau erwartet in einem vom Schnee abgeschnittenen Ort auf der Insel ein Kind, und Eric hat angeblich den Auftrag, die Hebamme Tamara zu ihr zu bringen. Doch kaum ist sie in den Panzer gestiegen, nehmen die Dinge eine überraschende Wendung.