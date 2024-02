Am Kreuz Kaiserberg Was der neue Autohof in Duisburg bieten soll

Pläne zur Schaffung eines Autohofs am Kreuz Kaiserberg gibt es bereits seit 20 Jahren. Umgesetzt wurden sie trotz der Bemühungen mehrerer Investoren nie. Nun gibt es einen neuen Anlauf. Die HP Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG aus Bernau am Chiemsee, Tochterfirma der dort ebenfalls ansässigen Herecon Unternehmensgruppe, will an der Stadtgrenze zu Mülheim einen neuen Autohof planen.