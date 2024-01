Unfall in Duisburg Betrunkener Belgier fährt ins Gleisbett vor dem U-Bahntunnel

Duisburg · Zeugen staunten nicht schlecht, als am Montagabend ein Autofahrer in der Duisburger City von der Fahrbahn abkam und auf dem Gleisbett landete – als ob er in den U-Bahntunnel fahren wollte. Bei der Bergung musste die Feuerwehr helfen.

16.01.2024 , 15:12 Uhr

Hier endete die Fahrt für den Dacia. Foto: Polizei Duisburg

Ein 42-jähriger Belgier ist am Montagabend gegen 21.40 Uhr mit seinem Dacia von der Fahrbahn der Schwanenstraße in der Duisburger City abgekommen und im Gleisbett der U-Bahn gelandet. Hierbei beschädigte er nicht nur sein Auto, sondern auch die Gleisanlage. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein aufmerksamer Zeuge (57) hatte den Vorfall bemerkt und die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte befragten den unverletzten Autofahrer nach der Unfallursache. Den Beamten schilderte er, dass er die Gleise mit der Fahrbahn verwechselt habe. Unter Beteiligung der Feuerwehr konnte der am Fahrzeugboden beschädigte Dacia geborgen werden. Da die Polizisten in seiner Atemluft Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Alkoholtest durch, der ihren Verdacht bestätigte. Sie brachten den Unfallverursacher zur Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Weil er in Deutschland keinen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Der 42-Jährige konnte die Wache nach seiner Vernehmung wieder verlassen. Die Polizisten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

(RP)