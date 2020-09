Duisburger Ermittler verblüfft : Seriendieb kommt zur Vernehmung mit gestohlenem Auto

Duisburg Die Duisburger Polizei wollte am Montag eigentlich nur einen Mann zu einem Autodiebstahl befragen. Womit die Ordnungshüter nicht gerechnet hatten: Der 22-Jährige erschien zur Vernehmung – allerdings mit einem anderen geklauten Wagen.

Am Freitag (11. September, 11 Uhr) soll sich der 22-Jährige in einem Autohaus an der Moerser Straße als Interessent für verschiedene BMW ausgegeben haben. In einem unbeobachteten Moment sei er dann mit einem BMW 120i vom Hof gefahren. Der Wagen konnte später an einem Krankenhaus am Kreuzacker geortet und sichergestellt werden.