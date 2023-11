Unfall in Duisburg-Marxloh Auto stößt mit Straßenbahn zusammen – fünf Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend gegen 19.14 Uhr in Duisburg-Marxloh unter Beteiligung eines Autos und einer Straßenbahn gekommen. Das teilte die Duisburger Feuerwehr mit. Eine 37-jährige Autofahrerin wollte ihren Pkw auf der Weseler Straße in Höhe der Kohlenstraße wenden und achtete dabei nicht auf die in gleicher Richtung, links versetzt, fahrende Straßenbahn der Linie 903.