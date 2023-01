Unfall in Duisburg Kombi kracht gegen Tankmotorschiff – Fahrer kommt mit dem Schrecken davon

Duisburg · Mitten in der Nacht ist ein Autofahrer am Hafenkanal in eine missliche Situation geraten: Sein Wagen rutschte die vom Regen aufgeweichte Böschung herunter. Er hatte am Ende noch Glück im Unglück.

12.01.2023, 10:06 Uhr

Den Kombi musste die Feuerwehr mit einer Seilwinde aus dem Hafenkanal ziehen. Foto: Polizei Duisburg