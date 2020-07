Feuerwehreinsatz in Tiefgarage : Auto brennt in Duisburger Parkhaus

Rauch zieht am König-Heinrich-Platz aus einem Lüftungsschacht. Foto: Tim Harpers

Duisburg In einem Parkhaus in der Duisburger Innenstadt ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Pkw ist dort in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist derzeit mit Atemschutzmasken in der Tiefgarage. Der Einsatz läuft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rauch über der City: Wie die Feuerwehr mitteilt, brennt in der Tiefgarage unter dem König-Heinrich-Platz ein Auto. Ein Bereich in der Fußgängerzone wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Einsatzkräfte sind mit Atemschutzmasken ausgerüstet in das unterirdische Parkhaus ausgerückt, um den Brand zu löschen. Nähere Details zur Brandursache sind noch nicht bekannt. Der Einsatz läuft.

Mehr in Kürze.

(atrie/th)