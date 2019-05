Ausstellung und Diskussion : Farbenfrohe Nachhaltigkeit in der Liebfrauenkirche

Künstler Leon Löwentraut und Unesco-Sonderbotschafterin Henriette Ohoven sprachen am Mittwoch in Duisburg. Foto: Thomas Bremser

Duisburg Ute-Henriette Ohoven, Leon Löwentraut und Martin Murrack nahmen an einer Podiumsdiskussion zur Smart City Duisburg teil.

Make love not War Der Star der Veranstaltung war ein sympathischer junger Mann, der als 21-jähriger Maler den Auftrag von der UNO bekam, die 17 Ziele zum Thema Nachhaltigkeit in seine Bildsprache zu bringen. Was beim Betrachter der farbenfrohen Bilder auffiel, war die Fröhlichkeit, Leichtigkeit, die Manifestation des Antidepressiven. Keine dunkle Zukunft wird antizipiert und keine Kreuzwege erlitten, sondern ein junger, dynamischer, kraftvoller Pinselstrich erleuchtete die sakrale Stätte.



Gute Geister Gute Geister Fürsorglich sekundiert wurde Löwentraut von seiner Freundin Luca Böse und dem Düsseldorfer Journalisten Jörg Schwarz. In aufschlussreichen, kurzen Gesprächen, die die RP vor der Veranstaltung führen durfte, fiel eines auf: der junge Mensch und Künstler Leon Löwentraut hat gute Geister um sich herum versammelt. Dafür braucht es Gespür und Intuition. Allen voran darf an dieser Stelle der Düsseldorfer Galerist Dirk Geuer genannt werden, der den künstlerischen Weg von Leon behutsam fördert. Immerhin wird ein Exponat des Malers schon zwischen 12.000 und 70.000 Euro gehandelt. Ein weiterer guter Geist scheint der Museumsdirektor des Osthaus-Museums in Hagen, Tayfun Belgin, zu sein. Ja, „es war ein Wagnis“, beschrieb Belgin die Zusammenarbeit in einer Ausstellung mit Löwentraut. Ein 21-jähriger schon im Museum? Es funktionierte.