In Cubus-Kunsthalle Duisburg-Lied bekommt eigene Ausstellung

Endlich, sagen sie, können sie ihre Ausstellung eröffnen. Mehrere Monate Arbeit und noch mehrere der Planung sollen nun ab Sonntag, 7. Juli, Früchte tragen. Die Ausstellung zur Würdigung des Duisburg-Lieds wird etwa zwei Monate in der Cubus-Kunsthalle in der Innenstadt zu sehen sein. Anlass sind 30 Jahre der beliebten Stadt-Hymne, die bei Spielen des MSV oder bei Festen in der Stadt mittlerweile zum Standard gehört.