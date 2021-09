Kunst in der Mercator-Halle : Ausstellung von Hans-Jürgen Vorsatz in Duisburg wird um ein Jahr verlängert

Duisburg Die Ausstellung in der Mercator-Halle mit Werken von Hans-Jürgen Vorsatz wurde um ein ganzes Jahr verlängert. Es ist die wohl größte Einzelausstellung, die jemals einem Duisburger Künstler zuteil wurde. Zusätzlich gibt es inzwischen auch Online-Führungen.

Eine Zeitlang war es etwas still um den Duisburger Künstler Hans-Jürgen Vorsatz geworden. Doch im Herbst 2019 meldete sich der renommierte Bildhauer (Jahrgang 1945) mit Nachdruck in der Öffentlichkeit zurück. Da zeigte er zunächst eine viel beachtete Ausstellung im großen Saal des Duisburger Kunstvereins am Weidenweg 10. Und dann folgte die wohl größte Einzelausstellung, die jemals einem Duisburger Künstler zuteil wurde. In der riesigen Mercator-Halle wurde eine umfassende Werkschau des Künstlers eingerichtet. Sowohl im Tagungsbereich als auch in den Foyers der Philharmonie (auf dem Boden und an den Wänden) sind Arbeiten von Hans-Jürgen Vorsatz zu sehen. Ursprünglich war geplant, dass diese Ausstellung eine Spielzeit in der Mercator-Halle verbleibt. Man kann sich vorstellen, dass der Künstler enttäuscht war, als die Mercator-Halle wegen der Corona-Pandemie für viele Besucher, die normalerweise zu den Philharmonischen Konzerten und anderen Veranstaltungen gekommen wären, verschlossen blieb. Doch jetzt bekam Vorsatz die Zusage, dass er seine Ausstellung, in die er so viel Energie gesteckt hat, noch eine weitere Spielzeit in der Mercator-Halle zeigen kann, das heißt bis zum Sommer 2022.