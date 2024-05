Lehmbruck-Museum in Duisburg Ausstellungsreihe „Sculpture 21st“ – mit Wut zur Befreiung

Eine grazile Frau, perfekt geschminkt und in ein luftiges Etwas gekleidet, posiert. Ein Mann in Uniform, eine Zigarette im Mund haltend, taxiert sie mit begehrlichen Blicken. So beginnt die 22-minütige Videoarbeit der iranischen Künstlerin Shirin Neshat (Jahrgang 1957), die seit der Machtübernahme von Ajatollah Chomeini im Jahr 1979 überwiegend in den USA lebt.