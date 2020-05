Kunst am Duisburger Innenhafen : Bechtold-Ausstellung noch bis 24. Mai im MKM zu sehen

Der Treppenturm des Museums Küppersmühle ist selbst ein architektonisches Kunstwerk. Foto: Aleksandar Filipovic

Duisburg Das Museum Küppersmühle (MKM) am Innenhafen öffnet am Mittwoch, 6. Mai, wieder seine Türen für Besucher. Das teilte die Museumsstiftung am Montag mit. Die Ausstellung musste kurz nach der Eröffnung der Bechtold-Retrospektive geschlossen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den vergangenen Wochen hätten rund 71.000 Menschen die Bechtold-Ausstellung und die Sammlung des MKM Museum Küppersmühle virtuell erlebt und die digitalen Angebote genutzt, so die Stiftung. Nun sind die Ausstellungen auch wieder live zu erleben: Auch die Sonntagsführungen würden „in angepasster Form“ wieder aufgenommen.

Die derzeit üblichen Einschränkungen und Regeln für das öffentliche Leben gelten auch beim Museumsbesuch, insbesondere die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50 Meter. Zu sehen ist im MKM weiterhin die große Retrospektive der Gemälde von Erwin Bechtold, der am 12. April seinen 95. Geburtstag gefeiert hat und noch immer fast täglich im Atelier steht. Die Ausstellung musste bekanntlich unmittelbar nach Eröffnung schließen. Bei der Vernissage war auch der CDU-Politiker Friedrich Merz noch mit dabei gewesen. Bis zum 24. Mai ist nun noch Gelegenheit, die Bechthold-Werke im Original zu erleben. Auch die Sammlung mit Werken von Joseph Beuys, K.O. Götz, Anselm Kiefer, Markus Lüpertz, Gerhard Richter, Emil Schumacher, Günther Uecker und vielen weiteren ist ab Mittwoch wieder geöffnet.

Friedrich Merz während der Eröffnung der Bechtold-Ausstellung im Museum Küppersmühle vor einigen Wochen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wie bereits berichtet sind das Binnenschifffahrtsmuseum in Ruhrort und das Kultur- und Stadthistorische Museum am Innenhafen nach entsprechenden Vorbereitungen ab dem heutigen Dienstag wieder geöffnet. Das gilt übrigens auch für das Lehmbruck-Museum am Kantpark.

(mtm)