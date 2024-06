Ausstellung in der Du-Art-Galerie in Duisburg Kameraarbeiten mit hohem künstlerischem Anspruch

Bei ihrer Sommerausstellung konzentrieren sich Gerhard Losemann und Rita Ehrig in ihrer Du-Art-Galerie am Dellplatz 8 auf ein künstlerisches Sujet, das als heikel gilt, weil es scheinbar „so leicht“ zu handhaben ist: die Fotografie. Dabei ist die Arbeit mit der Kamera, wenn man sie mit künstlerischem Anspruch betreibt, eine wahrhaft hohe Kunst. Britta Lauer, Bernd Kirtz, Hartmut Müsseler und Karl Lang, deren Werke nun in der Du-Art-Galerie in den kommenden Monaten gezeigt werden, gehören zur ersten Garde, wenn es um Fotografie als Kunst geht.