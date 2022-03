„Akzente“ in Ruhrort : Ausstellung „Ins Leben gekachelt“ als sehenswertes Schmuckkästchen

Mahmut Özdemir bei seinem Grußwort in Ruhrort. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Bei der Ausstellung „Ins Leben gekachelt“ machen auch Schüler des Friedrich-Albert-Lange-Berufskollegs mit. 50 Bilder werden am 22. März wieder ausgetauscht.

Neben der Gastspielaufführung „Der Zauberberg“ vom Staatsschauspiel Dresden, der das Theatertreffen der 43. Duisburger Akzente im Stadttheater am Freitagabend eröffnete, fand parallel dazu im kreativ genutzten, leerstehenden Ruhrorter Ladenlokal „Das PLUS am Neumarkt“ die Vernissage der Ausstellung „Ins Leben gekachelt“ statt, mit der zugleich eine großangelegte Veranstaltungsreihe im Kreativquartier Ruhrort in das diesjährige Kulturfestival startete.

Während NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst die Schirmherrschaft für das gesamte Akzente-Festival übernommen hat, ist Schirmherr der besagten Ruhrorter Ausstellung der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministeriums, der Duisburger Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir allein. „Es war für mich selbstverständlich dieses Patronat zu übernehmen, als mich der Moderator vom Kreativquartier Ruhrort, Heiner Heseding, danach fragte“, berichtete Özdemir am Freitag. „Ruhrort ist dank seiner kulturellen Vielfalt zu einem Schmuckkästchen meiner Heimatstadt Duisburg geworden. Hier in Ruhrort fühle ich mich wohl, hier bin ich Zuhause“, sagte er in seinem Grußwort.

Dass auch die Foto- und Gemäldeausstellung „Ins Leben gekachelt“ zu einem sehenswerten Schmuckkästchen der Ruhrorter Akzente-Aktivitäten wurde, verdankt sie im Wesentlichen den daran beteiligten 20 Künstlerinnen und Künstlern plus einem fünfköpfigen Schüler- und Schülerinnenteam aus dem Duisburger Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg.

Die ersten 55 der insgesamt 105 Bilder – allesamt gerahmt – hängen bis zum 21. März. In ganzer Breite betrachtet, so schilderte Kunsthistoriker Dr. Falko Herlemann vor den etwa 100 Besuchern der Vernissage drinnen und draußen seine Eindrücke von den Bildern, zeige die Ausstellung ein ganz besonderes Bild von Duisburg. Die facettenreichen Stadtbilder hätten zwar viel Bekanntes zu bieten, doch sei dieses mit den Augen der Künstlerinnen und Künstlern neu entdeckt worden und mit den Bildern nunmehr dokumentiert, hieß es in seiner Einführung.

Zur Midissage am 22. März würden 50 Bilder ausgetauscht werden und durch ebenso viele von zehn weiteren Teilnehmenden aus der Künstlerschaft ersetzt, kündigte Heseding an. Und auf noch eine Besonderheit wies Heseding hin: Unter dem Eindruck des derzeitigen Krieges in der Ukraine hätten sechs teilnehmende Künstlerinnen und Künstler ganz spontan zusätzliche Werke zum Thema „Frieden“ eingereicht. Diese sollen nun höchstbietend versteigert werden. Bei den ersten drei Bildern von Mira Teichmann, Bernd Beuscher und Verena Meyer liege der gegenwärtige Auktionspreis inzwischen bei je 300 Euro. Auf der Midissage würden diese drei Werke dann final versteigert und vom jeweils Höchstbietenden gegen Zahlung der Auktionssumme gleich mitgenommen werden können.

Ein zweiter Satz an Bildern von drei anderen Ausstellungsteilnehmenden würde dann auf der Finissage am Sonntag, 3. April, versteigert. „Der komplette Auktionserlös soll im Übrigen geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine über die Kindernothilfe Duisburg zugutekommen“, sagte Heiner Heseding.