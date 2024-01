Ausstellung in Duisburg Drei Sinti-Schicksale zeigen, wie Rassismus tötet

Duisburg · Sinti sind auch in Duisburg in der NS-Zeit systematisch verfolgt und zum Teil sogar von der Kripo persönlich nach Auschwitz gebracht worden. Eine neue Ausstellung in der Salvatorkirche stellt die persönlichen Schicksale der Menschen in den Vordergrund. Worum es dabei geht.

Christine Lehmann (*1920 Duisburg) und ihre zwei Söhne Egon (*1939) und Robert (*1942). Sie wurden 1944 in Auschwitz ermordet. Foto: Privatbesitz Mario Reinhardt

Unter der Überschrift „Die Verfolgung der Duisburger Sinti in der NS-Zeit“ist ab Sonntag, 28. Januar, in der Duisburger Salvatorkirche eine Ausstellung über die Ausgrenzung und Entrechtung der Minderheit der Roma und Sinti im Nationalsozialismus – bis hin zu ihrer systematischen Vernichtung im besetzten Europa – zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung im Rahmen eines Gottesdienstes am 28. Januar um 16 Uhr anlässlich des „Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg, die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Duisburg-Mülheim-Oberhausen e.V., der Duisburger Sinti Verein und das städtische Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie einladen. Bundesbeauftragte besorgt über wachsende Hasskriminalität Zahl der Straftaten um 9,7 Prozent gestiegen Bundesbeauftragte besorgt über wachsende Hasskriminalität Mehrere Tafeln zeigen Duisburger Sinti-Biografien, die als Ergänzung zu einer Wanderausstellung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma vom Zentrum für Erinnerungskultur erarbeitet wurden. Die Ausstellung macht die zerstörten persönlichen Lebenswege hinter den abstrakten Dokumenten der bürokratisch organisierten Vernichtung sichtbar. Historische Familienfotos geben wiederum Einblicke in ihre Lebenswirklichkeit – bis sie durch Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung herausgerissen wurden. Ein Duisburger sang Swing-Propaganda in der NS-Zeit Karl Schwedler Ein Duisburger sang Swing-Propaganda in der NS-Zeit So werden Besucherinnen und Besucher unter anderem mehr von Christine Lehmann aus Duisburg erfahren. Sie durfte als Sinta den Vater ihrer Kinder nicht heiraten. Ihre Söhne konnte sie in Sicherheit bringen. Sie aber wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Dann wurden die beiden Kinder doch aufgespürt und von einem Duisburger Kriminalbeamten persönlich nach Auschwitz gebracht, wo auch sie ermordet wurden. Drei Schicksale, die zeigen: Rassismus tötet. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 11. Februar – dienstags bis samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ricarda Reischl und Mario Reinhardt, beide Mitglieder der Duisburger Sinti-Gemeinschaft, führen durch die Ausstellung in der Salvatorkirche, Burgplatz 19: Samstag 3. Februar, 15 Uhr und Mittwoch, 7. Februar, 11 Uhr.

