Musikausstellung in der Innenstadt Duisburg in den Neunzigern – Ausstellung feiert 30 Jahre Duisburg-Lied

Duisburg · Vom 4. Juli bis zum 30. September wird sich im Eventbereich der Cubus-Kunsthalle in der Duisburger Innenstadt alles rund ums Duisburg-Lied und seine Entstehungszeit in den Neunzigern drehen. Welche Rolle spielt das Lied beim Fußball und für die Stadt? Was die Besucher erwartet und wie sie mitmachen können.

07.06.2024 , 14:47 Uhr

Als das Duisburg-Lied entstand: Dagmar Albert Horn, MSV-Legende Peter Közle und Bülent Aksen kam die Idee für die Stadt-Hymne. Foto: Armin Klaes/Dagmar Horn

Von Ida von Dreden

Eine Hymne der Stadt feiert Jubiläum. Seit 30 Jahren läuft das Duisburg-Lied von Dagmar Albert Horn bei Heimspielen des MSV im Stadion und bei vielen Veranstaltungen in der Stadt. Eine Ausstellung in der Cubus-Kunsthalle soll die Euphorie der damaligen Zeit jetzt wieder aufflammen lassen. Die Idee für das „Duisburg-Lied“ kam 1994. In einer Halbzeitpause beim Heimspiel trafen sich Peter Közle, einst Stürmer beim MSV, Bülent Aksen, damals Torwart beim Handball-Bundesligisten OSC Rheinhausen, und Dagmar Albert Horn von der Band „Alma-Ata“. An der Bar überlegten sie sich, ein gemeinsames Lied zu ihrer Stadt – zu Duisburg – aufzunehmen. Bloß eine „Schnapsidee“? Wohl kaum, wie sich herausstellte. Horn schrieb und komponierte kurzerhand das mittlerweile berühmte Duisburg-Lied und wenig später spielten die drei es schon im Studio ein. Der Text handelt von Orten und Personen der Stadt, die jeder Duisburger kennt: von der Königstraße bis zu Tatortkommissar Schimanski. „Dann eben gegen Bocholt“ MSV Duisburg vor dem Abstieg „Dann eben gegen Bocholt“ 30 Jahre später sollen erstmals Fotos, Videos und weitere Zeitdokumente wie Zeitungsartikel rund um den Entstehungsprozess ausgestellt werden. Auch die Bedeutung vom Duisburg-Lied für die Duisburger soll dabei eine Rolle spielen. „Das Lied hat sich eine große Fangemeinde erobert und ist zu einem wichtigen Integrationsfaktor über alle Schichten hinweg geworden“, sagt Dirigent Armin Klaes, der die Ausstellung auf die Beine stellt. Der MSV-Fan hat schon mehrere Projekte organisiert, die Fußball mit klassischer Musik vereinen sollen. Dazu gehört auch eine Präsentation des Duisburg-Lieds mit Orchestermusik und Sänger Dagmar Horn im Forum im vergangenen Herbst. Armin Klaes bringt mit Dagmar Albert Horn, Bülent Aksen, Claudia Schäfer und Ditmar Schädel (v.l.) das Duisburg-Lied in die Cubus-Kunsthalle. Foto: Armin Klaes/Dagmar Horn Neben ihm sind noch Claudia Schaefer, Direktorin der Cubus-Kunsthalle, und Fotograf Ditmar Schädel Teil des Organisationsteams. Veranstaltet wird die Aktion von der Cubus-Kunsthalle und der Gesellschaft der Musikfreunde Rhein-Ruhr Duisburg. Die Sparkasse Duisburg unterstützt sie dabei. „Der Umfang der Ausstellung und die Musik bei den geplanten Begleitveranstaltungen hängt von weiteren Unterstützern ab“, sagt Klaes. Wer Material aus Duisburg rund um die Entstehungszeit des Lieds hat – zum Beispiel Fotos, Zeitungsartikel, Erinnerungsstücke des MSV –, könne diese gerne für die Ausstellung spenden. Auch sonstige Erinnerungen zum Duisburg-Lied in seiner Anfangszeit würden die Ausstellung bereichern. Dazu gehört auch die Antwort auf die Frage, wann das Lied zum ersten Mal im Stadion gespielt wurde. Die Ausstellung soll außerdem ergänzt werden durch eine Skulptur von Bildhauer Jörg Winke. Eine lebensgroße Bronzestatur ehrt Michael Tönnies, einen Ausnahmespieler des MSV. Der Höhepunkt seiner torreichen Karriere: Der Stürmer schoss im August 1991 drei Tore in sechs Minuten und hielt damit lange den Rekord für den schnellsten Hattrick der Bundesligageschichte. Wie bedeutend Fußball über Generationen hinweg sein kann, zeigt die ausgestellte Fotoserie von Ditmar Schädel. Abgelichtet wurden Familien mit Fußballfans von jung bis alt. Darüber hinaus ist für jeden Sonntag im Juli und August um 17 Uhr ein Duisburg-Talk mit bekannten Gästen vom MSV und der Stadt geplant. Weil es aktuell im Duisburger Fußball leider nicht so aussieht wie Mitte der Neunziger, soll die Ausstellung auch ein bisschen aufmuntern und einen Neustart markieren. Ein Highlight für Fans: Die Live-Performance des Duisburg-Lieds von Bülent Aksen, Peter Közle und Dagmar Horn zur Eröffnung der Ausstellung am 4. Juli. Spenden können direkt in der Cubus-Kunsthalle abgegeben werden. Außerdem können Hinweise und Erinnerungen rund um das Thema an armin.klaes@gmx.de geschickt werden.

(dim )