Prominenz zur Eröffnung in Duisburg-Ruhrort Ausstellung erinnert an Kult-Kommissar Schimanski

Duisburg · Kult-Kommissar Horst Schimanski, gespielt von Götz George, ist gerade in Duisburg unvergessen. An den legendären Ermittler erinnert jetzt ein Ausstellung in Duisburg-Ruhrort. Zur Eröffnung hat sich auch Prominenz angesagt. Das ist geplant.

02.05.2024 , 19:03 Uhr

Schimanski und Thanner – ein Duisburger Vorzeige-Duo. Foto: dpa

Das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt präsentiert von Samstag, 4. bis Montag, 20. Mai, in der ehemaligen Badeanstalt an der Apostelstraße 84 in Duisburg-Ruhrort eine Ausstellung über den legendären TV-Kult-Kommissar Horst Schimanski. Die Sonderausstellung wird am Samstag, 4. Mai, um 14 Uhr eröffnet, und zeigt erstmals Sammlerstücke, Filmrequisiten und Autogramme rund um die legendären Schimanski-Produktionen. Auch der Original-Dienstwagen des TV-Kommissars, ein silber-blauer Citroen CX 2 Turbo, wird ab 15.30 Uhr auf der Museumswiese zu bestaunen sein. Parallel zur Ausstellung veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft der Autographensammler e. V. (AdA), ein gemeinnütziger Verein von rund 300 Freunden der Handschrift, am Eröffnungstag ihr Jahrestreffen im Museum, welches ebenfalls im Zeichen des großen deutschen Schauspielers Götz George und der Rolle seines Lebens als Filmfigur Schimanski steht. Zu den Höhepunkten des Mitgliedertreffens gehört am Eröffnungstag, um 12 Uhr, eine Talkrunde mit Zeitzeuge, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf die legendäre Tatort-Produktion (1981 bis 1991) und die Schimanski-Reihe (1997 bis 2013) zurückblicken. Neben Schimanski-Regisseur Hajo Gies und seiner Ehefrau, Schauspielerin Brigitte Janner, werden zudem der Stuntman Ernst Reimann sowie Theo Vogt, Freund und „Mädchen für alles" von Götz George erwartet. Auch die früheren Komparsen Lothar Baltrusch und Jörg Przystow haben ihr Kommen zugesagt. Eine hochwertige Broschüre mit dem Titel „Tatort Duisburg – Erinnerungen an einen Kult-Kommissar" ist am Veranstaltungstag erhältlich. Der Sonderdruck, mit Vorwort von Hajo Gies und Grußwort von Marika George, erinnert unter anderem an Schauspielkollegen wie Eberhard Feik (Thanner), Chiem van Houweninge („Hänschen") und Schauspielkollegin Denise Virieux. Zusätzlich werden am 4. Mai limitierte Sonderdrucke und Autogramme angeboten. Einen Teil des Erlöses wird die Götz George Stiftung als Spende erhalten. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ins Museum am 4. Mai kostenlos. Weitere Informationen gibt es online auf der Internetseite des Museums (www.binnenschifffahrtsmuseum.de) und das komplette Programm auf den Internetseiten des Vereins (www.ada1986.de/termine).

