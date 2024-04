Aussichtsplattform Museum Küppersmühle Duisburgs neue Attraktion

Und er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass der Erweiterungsbau des MKM mitsamt der Aussichtsplattform dem Ehepaar Ströher aus Darmstadt zu verdanken sei. Ohne das Engagement der Wella-Erben würde es das MKM in seiner heutigen Form mit seiner einzigartigen Sammlung der Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg in Duisburg gar nicht geben. Das MKM soll ein „Ort des gedanklichen Austauschs“ sein, so Smerling. Das erhofft er sich auch von einem „Museumsgipfel“ in diesem Jahr in Duisburg, bei dem Museumschefs aus ganz Deutschland und Europa sich über die Rolle und Bedeutung der Kunst austauschen könnten.