Ausgeglichener Haushalt im Pandemiejahr : Was Duisburg die Corona-Krise 2020 gekostet hat

Was Duisburg die Corona-Krise 2020 gekostet hat

Duisburg Trotz der Corona-Pandemie hat die Stadt Duisburg für das Jahr 2020 einen Haushaltsüberschuss erzielt. Dafür waren allerdings erhebliche Finanzspritzen von Bund und Land erforderlich.

Bereits zum sechsten Mal in Folge ist der Stadt beim Jahresabschluss ein positives Jahresergebnis gelungen. Dies sei allerdings nur durch „einmalige Sondereinflüsse“ gelungen, wie die Stadt jetzt mitteilte. Der Gesamtüberschuss in Höhe von 146,9 Millionen Euro (Vorjahr: 36,2 Millionen Euro) dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass ohne die einmaligen Erstattungsleistungen von Bund und Land wegen der Corona-Pandemie in Höhe von rund 130 Millionen Euro und zusätzlichen Entlastungen im Sozialetat von rund 42 Millionen Euro das Jahresergebnis negativ ausgefallen wäre.