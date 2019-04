Schatzsuche, Zoo und Museum : Ausflugs-Tipps für die Ostertage

Am Ingenhammshof in Duisburg lodert auch dieses Jahr ein Osterfeuer. Foto: Tom Thöne

In diesem Jahr spielt auch das Wetter mit: Die bevorstehenden Feiertage stehen ganz im Zeichen des Frühlings. Hier eine Auswahl von Tipps für Familien und Individualisten.

„Vom Eise befreit...“ – über den klassischen Einstieg, den uns Goethe liefert, kann man in diesem Jahr nur schmunzeln. Die Metereologen sagen geradezu idealtypisches Frühlingswetter voraus. Die Voraussetzungen für abwechslungsreiche Ostertage sind so günstig wie selten. Hier einige Tipps für Familien und Individualisten.

Schatzsuche Bei der „Großen GPS-Schatzsuche mit Edgar“ können Kinder und Erwachsene an den Ostertagen und noch bis zum 28. April den Landschaftspark Duisburg-Nord entdecken. Das Maskottchen des Parks, eine Zwergfledermaus namens Edgar, steht den Teilnehmern dabei zur Seite. Mit einem geliehenen GPS-Gerät oder dem eigenen Mobiltelefon geht es durch den Park. Zur Rallye gehören: ein Aufgabenbuch mit GPS-Daten, eine Einweisung und bei erfolgreichem Abschluss einen Schatz für alle teilnehmenden Kinder.

Marina-Markt Gemütlich über die Hafenpromenade schlendern, frische Waren vom Wochenmarkt probieren und einkaufen, nationale und internationale Speisen und Getränke genießen… Und danach bei einer Rast mit Blick auf die vor Anker liegenden Schiffe die Seele baumeln lassen – all diese Aspekte verbinden sich im Angebot des Marina-Marktes. Der Markt ist am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Ruhrorter Hafentrödel Auf der Mühlenweide erleben alle Trödelfans neben dem Blick auf den Rhein den Ruhrorter Hafentrödel. Hier gibt es zahlreiche Schätze und Schnäppchen zu entdecken. Der Trödel auf der Mühlenweide findet am 20, 21. und 22. April statt. Der Verkauf startet am Samstag um 8 Uhr, an Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 11 Uhr. Er endet jeweils um 18 Uhr.

Zoo Am Kaiserberg rechnet man an den kommenden Tagen mit einem Besucherredkord. Es wird auch ein spezielles Osterprogramm angeboten. Beim Tiergesichter-Schminken am 19. April sowie am 21., 22. April schlüpfen die kleinen Zoofreunde in die Rolle ihrer Lieblingstiere. Die Aktion findet jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Sparkassen-Erlebniswelt gegen einen Beitrag von drei Euro je Kind statt. Besonders empfehlenswert für Menschen jeden Alters ist die Themenführung „Tiere der Bibel“. Begleitet vom Naturschutzexperten Peter Allenschläger erfahren interessierte Zoobesucher am Ostersamstag allerhand Wissenswertes über Tiere, die in der Bibel eine Rolle spielen. Treffpunkt für die kostenfreie Führung ist am Haupteingang, um 12 und 14 Uhr.

Museen An den Ostertagen haben die Duisburger Museen geöffnet und bieten besondere Veranstaltungen an. Das Museum DKM, das normalerweise nur samstags und sonntags ohne vorherige Anmeldungen geöffnet hat, ist von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag, jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Am Karfreitag sowie an Ostermontag finden jeweils um 15 Uhr einstündige Führungen statt, zu denen man sich anmelden sollte (Tel. 0203 93555470). Das Lehmbruck-Museum bietet für Ostersonntag, 11.30 Uhr, eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „Schönheit. Lehmbruck & Rodin“ an.

Osterfeuer Die Tradition des Osterfeuers wird auch in Duisburg häufig gepflegt. Zwei wollen wir herausgreifen: Ostersamstag, 13 Uhr, am Ingenhammshof (Nähe Nordpark) und am Ostersonntag, 16 Uhr, am Ziegenpeter im Rheinpark.