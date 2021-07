Technische Probleme : Panne beim Buchungsportal für Corona-Schnelltests

Duisburg Wer heute einen Termin für einen Corona-Schnelltest buchen will, hat Pech: Das Portal funktioniert momentan nicht. Das teilte die Stadt am Donnerstagmorgen mit.

Aufgrund einer technischen Störung im Terminbuchungsportal für Corona-Schnelltests (www.du-testet.de) könnten aktuell keine Termine gebucht werden, heißt es in einer MItteilung.

Die Auslastung der Testzentren war zuletzt rückläufig gewesen. Als Folge hatte die Stadt bereits in der vergangenen Woche das Testzentrum an der Eishalle in Wedau wieder geschlossen.