Welche Chancen Azubis in Duisburg jetzt noch haben : Ausbildungsmarkt bietet noch zahlreiche freie Stellen

In vielen Branchen gibt es noch Chancen für das Ausbildungsjahr 2020. Foto: dpa/Jens Büttner

Duisburg Die Ausbildungssuche stellt viele Jugendliche und Schulabgänger dieses Jahr wegen der Corona-Krise vor eine besondere Herausforderung. Interessant ist deswegen eine aktuelle Bilanz der Agentur für Arbeit.

Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich ein enormer Rückgang der Bewerber um Ausbildungsstellen erkennen, ebenso jedoch der überhaupt angebotenen Stellen.

Trotzdem sei das kein Grund für Ausbildungssuchende „den Kopf in den Sand zu stecken“, so Frank Böttcher, Geschäftsführer des Jobcenter Duisburg. Denn obwohl rund 600 Jugendliche nicht versorgt sind, bietet der Duisburger Arbeitsmarkt immer noch über 800 freie Ausbildungsstellen an. Die Kapazitäten sind demnach vorhanden, und Unternehmen suchen Bewerber.

Die Agentur für Arbeit ermutigt weiterhin Jugendliche nach einer passenden Ausbildungsstelle zu suchen. Besonders viele freie Stellen gibt es in Duisburg als Kaufmann im Einzelhandel, mit 92 aktuell unbesetzten Stellen. Als Verkäufer, stehen 56 freie Stellen zu Verfügung und als Kaufmann im Büromanagement rund 30 freie Stellen. Doch auch in anderen Bereichen gibt es ausreichend Kapazitäten, die gedeckt werden können – Ausbildungssuchende haben die Wahl.

Laut Matthias Wulfert (IHK) habe Covid-19 zwar dazu geführt, dass „Bewerber und Stellen deutlich schwerer zueinander fanden“, es lohne sich als Betrieb trotzdem auszubilden. Denn „Ausbildung bedeutet Zukunft. Zukunft für die Betriebe, Zukunft für junge Menschen“, so Thomas Kolaric, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein. Einen Ausbildungsplatz 2020 zu finden sei also noch nicht zu spät, so die Partner des Ausbildungskonsens NRW, deren Motto „Ausbildung Jetzt!“, junge Menschen ermutigen soll. Sowohl der Agentur für Arbeit Duisburg als auch dem Jobcenter liegen viel daran, den Schulabgängern Mut zu machen und diese bei ihrer Ausbildungssuche zu unterstützen.

Es gebe „ein breites Spektrum an Hilfestellungen“, so Frank Böttcher. Eine persönliche Betreuung, um herauszufinden, wo die Stärken der Bewerber liegen und in welchen Bereichen gegebenenfalls Unterstützung benötigt wird, bieten die verschiedenen Einrichtungen an.

Trotz des wirtschaftlichen Einbruchs der letzten Monate und des Rückgangs an Ausbildungsstellen, hat sich auch die Nachfrage verschoben, sodass Schulabgänger auch in den kommenden Monaten beste Chancen hätten, einen Ausbildungsplatz zu finden, so Elisabeth Schulte aus der Geschäftsführung der Unternehmerverbandsgruppe. Es lohnt sich in die Ausbildung zu investieren und Unternehmen damit zukunftsfähig zu machen. Indem Unternehmen ausbilden, sichern sie den Fortbestand der Fachkräfte und damit die Sicherheit des Betriebs. Laut Kreishandwerksmeister Lothar Hellmann gebe es noch mehr als 70 freie Ausbildungsstellen, zum Beispiel „15 freie Stellen für Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk Bäckerei, neun freie Stellen für Friseurlehrlinge, sieben für Anlagenmechaniker sowie sieben Ausbildungsstellen für Elektroniker.“

Andere freie Azb.Plätze: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/duisburg/ausbildungtop10

Infos zur Kampagne „Ausbildung Jetzt!“ : www.mags.nrw/ausbildungjetzt.de

(egb)