38 Unternehmen, 900 Schülerinnen und Schüler So lief die Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit

Das Spektrum der Branchen bei der Börse ist breit, es reicht von medizinischen Unternehmen, über Logistiker, Einzelhändler, Behörden bis hin zu Großbetrieben im Stahlbereich. Eysan und Emily von der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Rheinhausen stehen grade bei Kubilay Ünal am Stand. Er arbeitet bei der Firma Beilharz, dort werden Nutzfahrzeuge repariert. Ein eher untypischer Job für Frauen. Ünal betont aber, dass bei ihnen in der Firma auch Frauen in handwerklichen Berufen ausgebildet werden, im Team würden sich alle bestens ergänzen. Die beiden Zehntklässlerinnen sind im Austausch. Sie wissen noch nicht so wirklich, wohin die Reise nach dem Schulabschluss hingeht, sagen sie. Bei der Börse wollen sie sich aber trotzdem so gut es geht informieren.