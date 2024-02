Chancenpaten in Duisburg Herr Bernd und Mamadou

Eigentlich wollte Mamadou Fußball spielen. „Ich habe gedacht, ich kann hier Profi werden“, sagt der 21-Jährige und grinst. „Ja gut, da bist du ja auch nicht weit von weg!“, grätscht Bernd zur Verteidigung ein, „der spielt in der ersten Mannschaft bei den Sportfreunden Hamborn 07, und die spielen in der fünften Liga.“ Mit Mamadou ist die Mannschaft in die Oberliga aufgestiegen. Gegen den MSV hätten sie auch schon einmal ein Testspiel gehabt, wirft Bernd ein, „4 zu 1 habt ihr da verloren oder?“, fragt er – „4 zu 0“, korrigiert Mamadou. „Aber die sind ja schlechter geworden. Und Mamadous Truppe wird besser. Wenn die noch einmal aufsteigen, muss die Firma Gehe Angst haben.“ Beide lachen.