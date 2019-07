Straßenverkehr : Landesbetrieb rechnet mit Sperrungen

Das Autobahnkreuz Duisburg Süd ist inzwischen fertiggestellt. Vor und hinter dem Kreuz laufen die Arbeiten am Ausbau der B288 zur A524 aber noch auf Hochtouren. Ende 2020 will Straßen NRW die Arbeiten rund ums Kreuz beendet haben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der Ausbau der B288 im Duisburger Süden kommt gut voran. Ende August soll der Verkehr auf die neue A524-Trasse gelegt werden. Im Zuge des Ausbaus der Nordseite wird es zu Sperrungen kommen.

Es soll Kinder geben, die das Gymnasium besuchen, und die das Autobahnkreuz Duisburg Süd sowie die angrenzende B288 noch nie ohne Baustelle erlebt haben. Geht es nach dem Landesbetrieb Straßen NRW soll sich das spätestens Ende kommenden Jahres ändern. Bis dahin wollen die Straßenbauer des Landes zumindest mit dem Ausbau der B288 zur A524 rund um das Kreuz Duisburg Süd fertig sein. Nachdem die Abfahrt Duisburg-Rahm vor kurzem wieder freigeben und die Verkehrsführung in der Baustelle Huckingen abermals geändert wurde, wollten wir vom Landesbetrieb wissen, ob dieses Ziel noch realistisch ist. „Absolut“, sagt dessen Sprecher und Projektleiter Roland Schmidt. „Natürlich immer vorausgesetzt, dass nichts Unvorhergesehenes passiert.“

Nachdem der Ausbau des Südkreuzes schon vor geraumer Zeit abgeschlossen wurde, läuft derzeit der Ausbau des Teilstücks zwischen Kreuz Duisburg Süd und Serm. „Wir müssen da grundlegende Veränderungen an der Verkehrsführung vornehmen“, sagt Schmidt. „Die Bundesstraße muss auf Autobahnniveau verbreitert und angehoben werden.“ Der Querschnitt werde am Ende in etwa doppelt so breit sein wie der der alten B288. „Derzeit laufen die Asphaltarbeiten südlich der bestehenden Bundesstraße“, sagt Schmidt. „Wir hoffen damit Ende August durch zu sein, sodass wir den Verkehr dann von der alten Straße auf den neuen Asphalt legen können. Und dann beginnt der Ausbau der nördlichen Seite in Richtung Huckingen.“

Info Zwischen 22.000 und 23.000 Autos am Tag Unfallschwerpunkt Ein Grund dafür, die A524 vom Kreuz Duisburg Süd aus in Richtung Krefeld zu verlängern, war laut Straßen NRW die Häufung schwerer Verkehrsunfälle auf der B288. Unikat „Eine Bundesstraße auf der zwischen 22.000 und 23.000 Autos am Tag unterwegs sind – und das ohne Mittelleitplanke. Ich weiß gar nicht, ob es so etwas in NRW nochmal gibt“, so Projektleiter Roland Schmidt.

Und diese Arbeiten seien dann noch einmal besonders aufwändig. „Da geht es neben Asphalt- und Aufschüttarbeiten um die Instandsetzung beziehungsweise die Verstärkung der Brückenbauwerke über die B8, den Angerbach und die U-Bahn-Trasse.“ Das werde noch einmal gut eineinhalb Jahre dauern, bis sie damit fertig seien. „In dieser Zeit werden wir die B288 beziehungsweise A524 in diesem Bereich auch mal an ein paar Wochenenden für den Verkehr sperren müssen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Auch der Bahnverkehr der U79 wird dann unterbrochen.“ Bestimmte Arbeiten – vor allem an den Brückenbauwerken – ließen sich nicht unter laufendem Verkehr bewerkstelligen.

Die Ausfahrt Huckingen in Fahrtrichtung Breitscheid soll noch bis Mitte August gesperrt bleiben. Außerdem stehe mit der Veränderung der Verkehrsführung auch die Sperrung der Auffahrt in Richtung Breitscheid an. „Wir hoffen, dass wir das im Wechsel hinbekommen“, sagt Schmidt. „Es kann aber sein, dass sich die beiden Sperrungen ein bis zwei Wochen überschneiden werden. Wenn es so sein sollte, dann aber nur, weil es sich nicht vermeiden lässt.“