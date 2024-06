Neu in Duisburg Green Club statt Pottsalat – was die Kultmarke jetzt bietet

Duisburg · Der Trend zu frischen Salaten in Bowls ist ungebrochen – egal ob vegetarisch oder nicht. Zum jetzt vollzogenen „Re-Opening“ der Kult-Kette Pottsalat unter neuem Namen in Kaßlerfeld kamen zahlreiche Gäste. Was jetzt anders geworden ist.

25.06.2024 , 12:25 Uhr

Beim Re-Opening in Duisburg war richtig was los. Foto: Green Club/Carlo Feick