Immobilien in Duisburg : Aurelis erhält Baugenehmigung für weiteres Bürogebäude im Quartier 1 neben dem Hauptbahnhof

So soll das neue Gebäude nach Fertigstellung aussehen. Foto: Heinle, Wischer und Partner (Köln)

Duisburg Der Bauantrag für die Erdarbeiten ist genehmigt, die ersten Baufahrzeuge sind bereits im Quartier 1 angerückt: Das Immobilienunternehmen Aurelis errichtet in unmittelbarer Nachbarschaft der derzeit im Bau befindlichen Studienorts der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung ein weiteres Bürogebäude.

Schon bei der Mietvertragsunterzeichnung für das Hauptgebäude im August 2019 hätten die Verantwortlichen der HSPV NRW einen möglichen Bedarf an weiteren Flächen angemeldet, teilte Aurelis jetzt mit.

In dem sechsgeschossigen Gebäude wird die Hochschule nun rund 3750 der zur Verfügung stehenden 7000 Quadratmeter ietfläche übernehmen und damit ihre Kapazität um 22 Kursräume, zehn Büros für Lehrende und Verwaltung sowie elf Gruppenarbeits- und Trainingsräume erweitern. Die Übergabe soll Mitte 2023 erfolgen.

An der Hochschule studieren die angehenden Nachwuchskräfte von Polizei, Kommunal- und Landesverwaltung sowie der Rentenversicherung des Landes. Die Hochschule mit mehr als 12.000 Studierenden an zehn Studienorten ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Landesinnenministeriums.

„Der Duisburger Büromarkt braucht weiterhin Neubauflächen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in der laufenden Vermarktung einen oder mehrere Mieter für die noch zur Verfügung stehenden Flächen finden werden“, sagt Michael Buchholz, Leiter der Aurelis Region West. Innerhalb von rund zehn Jahren habe das Immobilienunternehmen in Duisburg einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in Hochbauprojekte und den Ankauf von Immobilien investiert.

Mit diesem Neubauvorhaben errichtet die Aurelis im Quartier 1 der Duisburger Freiheit derzeit drei Hochbauprojekte: In Zusammenarbeit mit Hochtief entsteht an der Wuhanstraße das Studienzentrum der Hochschule. In nördlicher Richtung, direkt gegenüber dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) und neben dem Aurelis-Regionalbüro, wächst unter Regie des Bauunternehmens Oevermann der Rohbau des Duisburg Central Office (DCO) für den Finanzdienstleister Consors Finanz.

Das neue Bürogebäude an der Koloniestraße wird in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Heinle, Wischer und Partner (Köln) und dem Projektsteuerer Drees & Sommer (Düsseldorf) in Angriff genommen. Realisiert wird das Objekt von Hochtief. Das Bauunternehmen hatte bereits das Hochbauprojekt für das LANUV durchgeführt.

Im Quartier 1 sei die Entwicklung damit fast abgeschlossen: „Aktuell haben wir noch ein Grundstück für ein weiteres Hochbauprojekt zur Verfügung“, so Michael Buchholz. Auch für diese Immobilie rechne er spätestens im nächsten Jahr mit einem Mietvertragsabschluss.

(RP)