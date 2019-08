Neubau am Hauptbahnhof : Aurelis baut neue Fachhochschule im „Quartier 1“

Duisburg In unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes entsteht für rund 70 Millionen Euro ein neuer Standort der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung.

Das Fachhochschulprojekt nimmt Aurelis in Zusammenarbeit mit den Architekten Heinle, Wischer und Partner (Köln) und dem Projektsteuerer Drees & Sommer (Düsseldorf) in Angriff. Was die bauliche Umsetzung angeht, vertraut das Immobilienunternehmen auf einen bewährten Partner: HOCHTIEF hatte bereits das Aurelis-Projekt für das LANUV durchgeführt. „Die Ansiedlung der Fachhochschule auf unserem Grundstückist ein weiteres Qualitätskriterium für unseren Standort in Duisburg“, sagt Michael Buchholz, Leiter der Aurelis Region West. „Die Anbindung an die Verkehrswege dürfte in NRW fast beispiellos sein.“ Er sieht die Entwicklung am Standort noch nicht als beendet an: „Wir werden auf den verbleibenden drei Baufeldern noch weiter in Duisburg investieren“, so Buchholz.