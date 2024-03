Arzt aus Duisburg in Ostafrika 852 Menschen in Ruanda können dank Stephan Irle wieder sehen

Soviel auch am RCEH möglich ist, so sehr braucht die augenheilkundliche Versorgung in Ruanda noch Unterstützung. Eine Facharztausbildung in Ruanda startet erst in diesem Jahr. So bleibt Ruanda auf Augenärzte aus dem Ausland wie Irle angewiesen. Auch der Aufbau einer Hornhautbank steht erst in den Startlöchern – bis dahin unterstützt das in Duisburg ansässige Deutschen Blindenhilfswerk (DBHW) mit einem Fond. So können Hornhäute im Ausland gekauft werden, die vor allem jungen Menschen zu-gutekommen. Ohne eine Transplantation blieben sie blind oder sehbehindert.