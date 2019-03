Demo in der Innenstadt und im IZ : Ein deutliches Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit gesetzt

Die Ensembles sangen am Samstag zusammen im IZ. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services/Heidrich

Die Mitglieder des Bündnisses um die Initiative „Aufstehen gegen Rassismus“ sprach am Samstag mit hunderten Passanten in der Duisburger City.

Einen Tag, nachdem ein Rechtsextremist bei einem Terrorakt in Neuseeland über 45 Menschen mit muslimischem Glauben umgebracht hat, blickten die Veranstalter der Initiative „Aufstehen gegen Rassismus“ am Samstag in der Duisburger Innenstadt in angespannte, teils fassungslose Gesichter. London, New York und in Duisburg rund um das Kuhtor, Ecke Königsstraße/Sonnenwall – weltweit setzte zwei Stunden lang, von 12 bis 14 Uhr, ein buntes Bündnis aus sozialen sowie solidarischen Vereinen und Projekten ein Zeichen gegen jedwede Form von Fremdenfeindlichkeit.

Zur Unterstützung standen an einem Stand Vertreter von Amnesty International, den Humanisten und der Seebrücke Duisburg. „Zwei Stunden an einem Stand stehen reicht nicht – täglich muss man dafür ein- und aufstehen, um Rassismus zu bekämpfen“, sagte Margarete Wösthoff, Mitorganisatorin der Aktion. Die Initiative zeige Präsenz, „denn die Leute müssen sich ins Gedächtnis rufen, dass man demokratische Werte, immer wieder verteidigen und erkämpfen muss“, so Wösthoff.

Viele Passanten blieben in den zwei Stunden am Informations- und Gesprächstand stehen, zeigten sich betroffen und interessierten sich „für solidarische und tolerante Angebote, die Duisburg hat“, erklärte Wösthoff. Einige Passanten machten sich auf den Weg ins Internationale Zentrum (IZ) am Flachsmarkt. Dorthin wurden die als Open-Air geplanten Konzerte kurzerhand verlagert, nachdem am Vortag die Wetterprognose nichts Gutes erwarten ließ. „Es gab Regen- und Böen-Warnungen. Da sind wir auf Nummer sicher gegangen“, sagte Annegret Keller-Steegmann, ebenfalls Mitstreiterin bei „Aufstehen gegen Rassismus“.