Impfskandal in Duisburg : Aufsichtsrat lehnt Berater-Vertrag von Hafenchef Staake ab

Impfskandal in Duisburg

Duisburg Erich Staake darf vorerst Chef des Duisburger Hafens bleiben, doch sein Berater-Vertrag für die Zeit im Ruhestand ist erstmal vom Tisch. Das hat der Aufsichtsrat am Montag entschieden.

Der langjährige Duisburger Hafenchef Erich Staake (67) kann nach seinem planmäßigen Ausscheiden aus dem Amt im November 2021 angesichts der Affäre nicht mehr auf einen gut dotierten Beratervertrag hoffen. „Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Aufsichtsrat keine Zustimmung zu Beraterverträgen nach dem Ausscheiden von Herrn Staake als Vorstandsvorsitzendem im November 2021 geben“, heißt es in der Mitteilung des Aufsichtsgremiums, das am Montag tagte.

Staake hatte sich unter Umgehung der geltenden Priorisierung bereits am 13. Januar und am 3. Februar impfen lassen. Dafür war er unter anderem von Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) scharf kritisiert worden. „Wer meint, den Weg zur Spritze abkürzen zu können, schadet dem ohnehin angeschlagenen Vertrauen in der Bevölkerung massiv“, hatte Link erklärt.